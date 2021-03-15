Erling Haaland'ın bonservis bedeli el yakıyor. Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da attığı gollerle rekorlar kıran 20 yaşındaki oyuncu, dev kulüplerin radarında.

Yıldız futbolcunun geleceği belirsizliğini korusa da Borussia Dortmund oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Almanya'nın Bild gazetesine göre Norveçli golcünün bonservis bedeli 150 miilyon euro.

Bu yüksek bonservis bedelini ödemeye hazır olan 6 kulüp bulunuyor. 20 yaşındaki golcüyle 4 İngiliz kulübü ilgileniyor.

Chelsea, Manchester City, Liverpool ve Manchester United yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

İspanyol devleri de Haaland'ın peşinde. Gol yollarında etkili bir futbolcu arayan Real Madrid ve Barcelona da Haaland ile ilgileniyor.

Transferde tek engel ise Norveçli oyuncunun menajeri Mino Raiola. Raiola, genç oyuncunun 1 sezon daha Borussia Dortmund formasını giymesini istiyor.

Haaland'ın Dortmund'la olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.