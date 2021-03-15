Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da puan kayıpları devam ediyor.

Evinde oynadığı Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kaybeden, deplasmanda ise Erzurumspor ile berabere kalan bordo-mavililer son 4. haftada 8 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

Deplasmanda 15 maçta 1 yenilgi

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Geri kalan 14 maçta ise bordo-mavililer 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi dış sahadaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020’de dönemin teknik direktörü Eddie Newton yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 3-1'lik skorla almıştı.

Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer deplasman maçlarında yenilmedi. Karadeniz ekibi deplasmanda ise 30 puan toplayarak iç saha maçlarına göre daha iyi bir performans sergiledi.

Abdullah Avcı ile deplasmanda yenilmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynadığı Erzurumspor maçından beraberlikle ayrılarak Avcı yönetiminde yenilmezliğini sürdürdü.

Bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 27 puan topladı.

Karadeniz ekibi Abdullah Avcı öncesinde ise deplasmanda hiç kazanamamıştı. Eddie Newton döneminde dış sahada 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi almıştı.

Trabzonspor, dış sahada iç sahaya göre daha çok puan topladı.

Bordo-mavililer deplasman puan durumunda 35 puanlı Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'la birlikte 30 puan topladı ve bu anlamda averajla 3. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi dış sahada 17 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü

Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Ligde oynadığı 29 maçta 35 gol kaydeden bordo-mavililer, son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor.

En son 2016-2017 sezonunda söz konusu dönemde 34 gol atan Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 53 gol, 2018-2019 sezonunda 52 gol kaydetmişti.

Geçen sezondan 30 gol daha az

Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un de gol yollarındaki başarısıyla rakip filelere 65 gol göndermişti.

Bordo-mavililer, geçen sezonun aynı dönemine göre 30 gol daha az kaydederek bu başarısının uzağında kaldı.

Son 4 maçta 3 gol

Trabzonspor, son 4 haftada 3 kez rakip fileleri havalandırırken 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda sahasında Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerken Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı.

Son 4 haftada 4 puan alan bordo-mavililer, zirve yarışından uzaklaştı.