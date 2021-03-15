İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Liderlik koltuğunda oturan Manchester City, geçen hafta 2 müsabakaya çıktı. Manchester City, hafta içi oynadığı maçta ağırladığı Southampton'ı 5-2, hafta sonu ise deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0, Leicester City de evinde Sheffield United'ı 5-0 yendi.

Arsenal, Tottenham'ı konuk ettiği Londra derbisini 2-1 kazandı.

Bir maç fazlası bulunan Manchester City, puanını 71'e yükseltti. City'yi, 57 puanlı Manchester United ve 56 puana sahip Leicester City izledi.

Premier Lig'in 29. haftası, Wolverhampton-Liverpool mücadelesiyle tamamlanacak.

La Liga

Şampiyonluk yarışını önde götüren Atletico Madrid, hafta içi çıktığı erteleme karşılaşmasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi. Atletico, hafta sonu ise deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı.

Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren son şampiyon Real Madrid, sahasında oynadığı Elche mücadelesini 2-1 kazandı.

Barcelona-Huesca maçıyla tamamlanacak La Liga'nın 27. haftasında 63 puana ulaşan Atletico Madrid'i, Real Madrid 6, Barcelona da 7 puan geriden takip etti.

Serie A

Ligin zirvesindeki Inter, Torino'yu deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Diğer Milano ekibi Milan ise konuk ettiği Napoli'ye 1-0 yenildi. Inter bu sonuçla en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı Cagliari karşılaşmasını 3-1 kazandı.

Serie A'nın 27. haftasını 65 puanla geçen Inter'i, 56 puanla Milan ve 55 puanla Juventus (bir maçı eksik) izledi.

Bundesliga

Lider Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.

Sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Leipzig, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Wolfsburg ise evinde Schalke 04'ü 5-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 25. haftası sonunda 58 puan toplayan son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, rakipleriyle arasındaki farkı 4 puana yükseltti. Bayern'i, 54 puanlı Leipzig ve 48 puanı bulunan Wolfsburg takip etti.

Ligue 1

Zirve mücadelesi veren ekipler, haftayı puan kaybıyla geçti. Puan tablosunun ilk sırasındaki Lille, deplasmanda Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

Son 3 yılın şampiyonu Paris Saint Germain (PSG), sahasında oynadığı Nantes maçını 2-1 kaybetti. Reims-Olympique Lyon mücadelesi de 1-1 sona erdi.

Ligue 1'de 29. haftanın ardından puanını 63'e çıkaran Lille, liderliğini sürdürdü. PSG ve Olympique Lyon 60, Monaco ise 56 puanla Lille'in arkasında yer aldı.