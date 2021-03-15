Trabzonspor'dan Cemil Usta için anma mesajı
Trabzonspor, efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için vefatının 18. yılında anma mesajı yayınladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Trabzonspor'umuzun yapı taşlarından, efsane oyuncularımızdan Cemil Usta'yı ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
Trabzonspor’un Dozer’i, efsane kaptanımız Cemil Usta’yı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. #DozerCemil pic.twitter.com/V2qyJqUSKV— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 15, 2021
Türkiye Futbol Federasyonu Cemil Usta'yı unutmadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un eski futbolcularından Cemil Usta'nın vefatının 18. yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.
"A Milli Takımımız ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden, Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı vefatının 18. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."
2019 – 2020 Sezonuna adını veren, “Dozer” lakaplı Millî futbolcumuz Cemil Usta’yı vefatının 18. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/r0eixjxtrN— TFF (@TFF_Org) March 15, 2021
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