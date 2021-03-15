Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı finalde düdük çalacak hakemler:
16 Mart Salı
20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
17 Mart Çarşamba
20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
Etiketler: Türkiye Kupası TFF
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