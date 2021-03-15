Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı finalde düdük çalacak hakemler:

16 Mart Salı

20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

17 Mart Çarşamba

20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu