Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursaspor'a elektrik şoku
[Fotoğraf: DHA]
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektrikleri, Bursaspor Kulübü'nün borçlarını ödeyememesi sebebiyle kesildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektrikleri, 2019 yılından bu yana biriken 4 milyon liralık borç nedeniyle kesildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, yönetimin daha önce borçları taksitlendirmesine rağmen, taahhütlere uymaması nedeniyle stadyum ve tesislerde elektrikler kesildi.
Kulübün altyapı tesisleri Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde ise elektrikler kesilmedi.
Etiketler: Bursa
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