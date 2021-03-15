Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona farklı yaş kategorilerinde 102 sporcu katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yoğun kar yağışı altında gerçekleşen organizasyonda heyecanlı anlar yaşandı.

Müsabakalar sonunda 2014 kızlarda Eylül Duman, 2014 erkeklerde Efe Orhon, 2013 kızlarda Sare Özdemir, 2013 erkeklerde Rüzgar Atilla, 2012 kızlarda Derin Özgüner, 2012 erkeklerde Utku Demir Kanber, 2011 kızlarda Feriha Defne Çelebi ve 2011 erkeklerde Ali Budak altın madalyanın sahibi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Dereceye giren sporculara ödülleri, TKF Başkanı Ali Oto, Başkanvekilleri Canip Karakuş ve Cafer Nuroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tarkan Soyak ve Serkan Taş, teknik kurul üyeleri ve kulüp temsilcileri tarafından verildi.

[Fotoğraf: AA]