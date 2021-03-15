Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih Karagümrük Şenol Can ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kendisine kariyerinde başarılar diler, bu kulübün bir parçası olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzün kapısı Şenol Can’a her zaman açık olacaktır.— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) March 15, 2021
Etiketler: Fatih Karagümrük
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