Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe , Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiğini açıkladı.
Sarı lacivetli kulüp Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.
"Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Tecrübeli oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle 21 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde yer alması beklenmiyor.
Etiketler: Fenerbahçe
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