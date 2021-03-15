16-20 Mart tarihlerinde yapılacak turnuvaya yaklaşık 30 ülkeden 250'ye yakın sporcu katılacak.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamadalarda bulundu.

"Olimpik Boks Milli Takımı'nın Paris'teki Avrupa ve dünya elemeleri öncesinde bir turnuva düzenliyoruz. Amacımız da pandemide kaybettiğimiz boks antrenörlerimiz Erdinç Güleren, Zafer Kaya ve uluslararası hakem Abdülaziz Kılıç bu turnuvayla anmak."

[Fotoğraf: AA]

Gözgeç, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

"Olimpiyatlara yapılacakmış gibi hazırlık yapıyoruz. Başkanlığım döneminde eksik olan tek madalya olimpiyat madalyası. Tokyo'da bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Bizim mutlaka madalya almamız lazım."

"Tokyo'ya 6 sporcu ile gitmek istiyoruz"

Gözgeç, şu ana kadar Tokyo Olimpiyatları için 1 kota aldıklarını ifade etti.

"2 Nisan'da Londra'da, haziran ayında Paris'te dünya elemeleri vardı, ikisi de iptal oldu. Yeni bir yer belirlemek için favori Türkiye'ydi. Fransa hükümeti sağlık, vize, güvenlik, konaklama gibi konularda garanti vermiş. Dolayısıyla Paris'i tercih ettiler. Paris'te pandemi ile ilgili bir sıkıntı olursa turnuva Türkiye'de olacak. Dünya ve Avrupa'yı birleştirdikten sonra elemelerin kotası 53 oldu. İki kızımız liste başı. Onlar kotayı garantiliyor. Bir sporcumuz da üçüncü sırada. Onun da garanti gibi. 4 kotayı garantilemiş oluyoruz. Biz 2012 Londra ve 2016 Rio'ya 6'şar sporcu ile gittik. Tokyo'ya da 6 sporcu ile gitmek istiyoruz."