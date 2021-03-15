Kadınlar CEV Kupası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray HDI Sigorta'da final heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, final ilk maçında İtalyan ekibi, Saugella Monza'ya konuk olacak.

Temsilcimiz, Dresdner ve Beziers Angels'i geçerek adını finale yazdırdı. Rakip Monza ise çeyrek finalde Zok Ub'yi yarı finalde de Tent Obrenovac'ı eledi.

Galatasaray HDI Sigorta, geride kalan maçlarda yüzde 41 hücum yüzdesiyle oynarken, set başına 2,4 blok ortalaması yakaladı.

Sarı-kırmızılılarda Cev Kupası'nın en skorer oyuncusu Alesia Rykhliuk ile libero Derya Çayırgan kadroda yer almadı.

Di Monza Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Bu maçın rövanşı ise 23 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.