Bursa Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) yapılan açıklamaya göre, BUÜ Döner Sermaye İşletmesi Mennan Pasinli Atçılık MYO mülkiyetine kayıtlı safkan erkek İngiliz tayı, koşu tayı olarak ihaleyle 15 Nisan'da satışa çıkarıldı. İhalede 80 bin 500 lira fiyat veren Onur Yıldırım, atın yeni sahibi oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mennan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül, okulun mülkiyetine kayıtlı kısrak Laguna Sunrise'ın 2020 yılı aşımının aygır Graystorm ile yapıldığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Goncagül, sağlıklı bir gebelik süreci ardından kısrak Laguna Sunrise'ın, 21 Şubat 2021'de ideal konformasyona sahip ve babası Graystorm isimli aygırın yapısal özelliklerine referans veren erkek bir tay dünyaya getirdiğini aktardı.

"Doğumundan bu yana okulumuz öğretim elemanları, öğrencileri ve çiftlik personeli tarafında özenle yetiştirilen safkan İngiliz erkek koşu tayı, gerçekleştirilen ihale sonucu yeni sahibine kavuştu. Hayırlı olmasını diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Goncagül, yetiştiricilik pirimi ve at satışları yoluyla üniversitenin sürdürülebilir atçılık faaliyetlerini gerçekleştirebileceğini belirterek, yarış sahalarında yetiştiriciliğini yaptıkları tayların koşmasından gurur duyduklarını bildirdi.

Onur Yıldırım da, taydan büyük başarılar beklediğini ve hayvana sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

"Üniversitede yürütülen yetiştiricilik faaliyetlerinin diğer kurumlara da örnek teşkil etmesi gerekiyor. Gayretli çalışmalarından dolayı Okul Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül’e ve profesyonel eğitim kadrosuna sahip atçılık meslek yüksekokulunun değerli akademik kadrosuna çok teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Onur Yıldırım, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'dan tayın isim babalığını üstlenmesini istedi. Rektör Kılavuz da Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilerine ulaştırılmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi ile bütünleşen "Ulugül", "Ulugüç" ve "Ulutay" isimlerini önerdi.