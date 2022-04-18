Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, trafik kazası geçirdi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, sabah antrenmanına gittiği sırada trafik kazası geçiren Portekizli futbolcunun aracında maddi hasar meydana geldi. kazada yaralanan olmadı.
Bu sezon ligde 9 gole imza atan 27 yaşındaki oyuncunun, günün son antrenmanına katılması bekleniyor.
Manchester United, ligde ertelenen 30. hafta maçında Liverpool'a yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.
Etiketler: Manchester United Premier Lig İngiltere
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