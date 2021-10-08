Burhan Akbudak, dünya ikincisi!



Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz, grekoromen stil 82 kilo finalinde ????????Refik Hüseynov'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



Tebrikler Burhan! pic.twitter.com/VcfAH5mL3n