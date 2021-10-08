Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burhan Akbudak dünya ikincisi oldu
Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Burhan Akbudak, gümüş madalya aldı.
Burhan Akbudak, dünya ikincisi!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) October 8, 2021
Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz, grekoromen stil 82 kilo finalinde ????????Refik Hüseynov'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Tebrikler Burhan! pic.twitter.com/VcfAH5mL3n
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