Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ikinci antrenmanına oyuncular pas ve şut çalışması yaptılar.
Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig Fenerbahçe
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