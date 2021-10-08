Galatasaray Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı. Teknik direktör Fatih Terim, milli futbolcunun bonservisinin geç kalınmadan alınmasını istedi.

Terim, yönetime 21 yaşındaki futbolcunun gelecek planları için çok önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Geçen sezon kiralanan genç futbolcunun o dönem satın alma pazarlıkları bir hayli zor geçmişti.

Başkan Burak Elmas, teknik heyetin tavsiyesi doğrultusunda Halil Dervişoğlu için elini çabuk tutmak istiyor. Başkan Elmas’ın önümüzdeki günlerde Halil’in bonservisi için Brentford ile masaya oturacağı kaydedildi.

Bu sezon 4 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 1 kez fileleri havalandırdı ve 1 gol pası verdi. Diğer yandan Galatasaray’ı yoğun bir maç takvimi bekliyor

Milli araya ligde 2’de 2 yaparak giren sarı kırmızılılar, 21 günde 6 kritik maça çıkacak. İttifak Holding Konyaspor maçı ile lige dönecek olan Galatasaray, bu süreçte Beşiktaş ve Lokomotif Moskova ile de karşılaşacak.

Fatih Terim’in öğrencileri, lig ve Avrupa’da gelecek 6 maçın sadece birini İstanbul dışında; Moskova'da oynayacak. Diğer 5 lig karşılaşmasının 3’ünde ev sahibi, Beşiktaş ve Karagümrük maçlarında ise konuk olacak.