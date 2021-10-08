Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas'ın yöneteceği müsabakada Ali Palabıyık da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görevini üstlenecek.