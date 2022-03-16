Galatasaray Başkanı Burak Elmas, AA Spor Masası'nda gündeme dair açıklamada bulunuyor.

"Umarım takımımız Barcelona'da göstermiş olduğu disiplinli oyunu yarın da göstererek Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir yenisini daha ekler. Türk futbolu gelir açısından ve yönetsel açıdan dibe vurmuş durumda. Cesaretli davranan, problemleri halının altına süpürmeyen kulüpler, buradan çıkan ve başarılı olan kulüpler olacak. Sanırım aralık ayıydı. Kulüpler Birliği adına 3 başkanımız o zamanki MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya 9 hakemin maç yönetmemesi için talepte bulundular. Bu listedekilerin çoğu, hatta hepsi, bugün görevden alınan isimler arasında.

"Türk futbolu büyük bir kaosun içinde"

"(MHK'nın hakem kararı) Yapılış şekli son derece zamansız, anlatılış şekli de çok yanlış oldu. Kalan hakemler niçin kalmış, gidenler niçin gitmiş? Bunu isteyen kulüpler olmuş mu? Bugün birtakım lobiler ve güç gösterme çabasında olan kulüpler var. Gelecekteki federasyon seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaosun içinde. Federasyon başkanlığına aday olmak isteyenler kulis çalışmalarına başlamış durumda. Yenilikçilerle gelenekçiler arasında bir mücadele olacak bundan sonra. Türk sporunu ileriye taşımak istiyorsak kulüplerimizi geçmiş alışkanlıklara teslim edemeyiz."

"Trabzonspor lider. Çok ciddi bir emek verdiler"

"Bu sezon başlamadan 'bu konuları halledelim, yoksa yeni bir kaos sezonuna giriyoruz' dedim. 10 hafta kala hakemler bir anda sistemden çekildi. Ben çıkıp bize operasyon yapıldı diyebilirim. O zaman bununla ilgili suç duyurusunda bulunalım ve herkes aklansın. Trabzonspor, şu anda lider. Buraya gelmek için çok ciddi bir emek verdiler. Bu emeğe haksızlık etmemek lazım. Son derece de başarılı gidiyorlar. Onun için bu konuları birbirine karıştırmamak lazım. Bizim konumuz, sistem."

"Kulüpler Birliğinden çıkarız"

"Aralık ayında Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı'ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi. Kulüpler Birliğinin birlikteliği bana sorarsanız o gün bitti. Süper Lig AŞ, mevcut Kulüpler Birliği yapısı ve yönetim tarzıyla kurulamaz. Samimiyet yok, büyük ayrışma var. Onu net söyleyeyim. Böyle devam ederse Kulüpler Birliği'nde olup olmamayı ciddi şekilde düşünüyoruz. Hakemleri, MHK'yi, federasyon yönetimini de değiştirsek sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız. Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliğinden çıkarız."