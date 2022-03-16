Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak zirveden uzaklaşan Beşiktaş, çıkışa geçmek istiyor.

Siyah beyazlılar, milli maçlar için lige verilecek ara öncesinde oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmayı planlıyor.

45 puan ve averajla 8'inci sırada olan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürme adına bu maça büyük önem veriyor.

Ersin yok, Pjanic'in durumu belirsiz

Siyah beyazlılar, Atakaş Hatayspor karşısına Ersin Destanoğlu'ndan yoksun çıkacak. Derbide sarı kart gören 21 yaşındaki kaleci, cezalı duruma düşmüştü.

Ersin'in yerine kalede 18 yaşındaki Emre Bilgin görev yapacak. Emre, profesyonel kariyerindeki ilk resmi maçına Atakaş Hatayspor'a karşı çıkacak. Yedek kulübesinde ise 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin olacak.

Sakatlığı devam eden Miralem Pjanic’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Bosna Hersekli futbolcuyla ilgili karar, karşılaşmadan bir gün önce verilecek.

Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları yeni listede olmayacak

Diğer yandan mayıs ayında olağan seçime gidecek olan Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi daha önce adaylığını açıklamıştı. Mevcut yönetimde yer alan bazı isimler yeni yönetimde olmayacak.

İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ile transfer, scouting ve futbolda yapılanmadan sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları yeni listede bulunmayacak.