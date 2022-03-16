Bağlar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan 66 yaşındaki Avni Küçük, evinin penceresinden duvara Trabzonspor bayrağı asmak istedi.

Bu sırada dengesini kaybedip yere düşen ve ağır yaralanan Küçük, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Küçük'ün cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Bağlar Mahallesi Türbe Camisi'ne getirildi.

Burada Küçük'ün oğlu Hüseyin Küçük ve yakınları taziyeleri kabul etti. Tören sırasında Hüseyin Küçük'ün gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Küçük'ün cenazesi Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü'nün cenaze törenine çelenk gönderdiği görüldü. Törene, Küçük'ün yakınlarının yanı sıra Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin Küçük, babasının Trabzon'dan bayrak sipariş ettiğini söyledi. Küçük, babasının gelen bayrağı asmak isterken düştüğünü kaydetti.

"Koyu Trabzonsporluydu, hatta şampiyonluk maçına gitmek istiyorduk babamla ama olmadı. Trabzonspor'un ve ailemin başı sağ olsun."

Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Sakarya’da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."