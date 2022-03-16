Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, beklentilere cevap vermeye başladı. Sarı lacivertli futbolcuları mental anlamda yukarı çıkarmayı hedefleyen deneyimli teknik adam, Samandıra'daki olumsuz havayı tersine çevirdi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren futbolcuları ile birebir görüşen İsmail Kartal, toplantılarda sarı lacivertli camianın oyun anlamında beklentilerini de anlattı.

Takımın mücadele gücü ve öz güveni artıyor

Rakip analizine önem veren ve maça göre farklı taktik organizasyonlar çalıştıran Kartal, bu anlamda da olumlu geri dönüşler aldı.

Karşılaşmalardaki mücadele gücünün artması, ardından saha sonuçlarının gelmesi ise İsmail Kartal'ın elini güçlendirdi.

Kartal, Alanyaspor maçında kaleci Altay ile başlayan hücum organizasyonunun kesinlikle tesadüf olmadığının altını çiziyor.

Her maça ayrı taktik

Antrenmanlarda hem ofansif hem defansif yönünü güçlendirmeye çalışan sarı lacivertliler, hafta hafta gelişen bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.

Diğer yandan saha içinde olduğu kadar saha dışında da birlikteliği önemseyen İsmail Kartal, oyuncularından tesislerde daha çok zaman geçirmesini istiyor.

Sarı lacivertli takımdaki arkadaşlığın her geçen gün daha iyiye gittiği gözlemlenirken, futbolcular bu olumlu havayı sosyal yaşamlarında da sürdürdü.

Konyaspor'a karşı hedef 3 puan

Öte yandan hafta sonu ligde İttifak Holding Konyaspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de hedef, 3 puan kazanıp ikincilik için iddialı konuma gelmek.

Ligi en iyi yerde bitirmenin hesaplarını yapan İsmail Kartal ve öğrencileri ayrıca, gelecek sezon ile ilgili maddi ve mental kazanımları düşünerek, Şampiyonlar Ligi hedefini sıcak tutmak istiyor.