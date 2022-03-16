Katar’daki sezonun açılış yarışında dördüncülük elde eden sporcu, 18-20 Mart tarihleri arasında Endonezya’daki 4 bin 300 metrelik Mandalika Uluslararası Cadde Pisti’nde bu kez podyum arayacak.

Sıralama turu 19 Mart Cumartesi

Endonezya Grand Prix’de 18 Mart Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak olan Deniz Öncü, 19 Mart Cumartesi günü saat 07.35’te sıralama turlarına çıkacak.

Moto3'te sezonun 20 turluk sezonun ikinci yarışı, 20 Mart Pazar günü 07.00’de başlayacak. Toplamda 21 yarışın koşulacağı 2022 sezonu, 6 Kasım’daki Valencia Grand Prix’siyle sona erecek.

MotoGP yarışı saat 10.00’da

Moto3’ün yanı sıra 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası’nda da sezonun ikinci yarışı Endonezya’da koşulacak. Heyecan dolu mücadele saat 10.00’da başlayacak.

Sezonun ilk yarışını kazanan Enea Bastianini üst üste ikinci zaferini ararken Marc Marquez de sezonun ilk birinciliği için piste çıkacak.