Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılarda 19 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde başkanlığa getirilen Burak Elmas'ın yanı sıra kurullarında bulunan üyeler ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen ile kulübün unutulmaz futbolcusu "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ı kabri başında andı.

Burak Elmas ve beraberindekiler, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın mezarına da ziyarette bulundu.