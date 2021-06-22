Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de düzenlenen olimpik deneme yarışmasında çekiç atmadaki 74,03 metrelik derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu'nu kutladı.

"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım sürecinde milli atletlerimizden güzel haberler gelmeye devam ediyor. İzmir'de düzenlenen olimpik deneme yarışmasında, çekiç atmadaki 74,03 metrelik derecesi ile Tokyo 2020 vizesi alan milli sporcumuz Tuğçe Şahutoğlu'nu kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım sürecinde olan bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."