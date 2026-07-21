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Gündem
TRT Haber 21.07.2026 12:30

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis'te siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret
[Fotograf: AA]

Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün Meclis'te siyasi partiler turuna çıkacak.
İlk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu.

Görüşme saat 12.30'da Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşti.

Kurtulmuş, saat 14.00'te de DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulunacak. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanları ile grup başkan vekilleri katılacak.

Meclis Başkanı Kurtulmuş saat 15.00'te Yeni Yol Partisi ile bir araya gelecek.

Saat 16.00'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.

Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor.

Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak.

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