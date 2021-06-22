Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardığını ve salı günü sözleşme imzalayacağını TRT SPOR'a açıklamıştı.

27 yaşındaki milli futbolcu resmi sözleşme öncesi sağlık kontrolünden geçmek için bugün Milano'daki kliniğe gitti.

Sağlık kontrolünün ardından Hakan'ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.