Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 16:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakan Çalhanoğlu Inter için sağlık kontrolünde
Hakan Çalhanoğlu Inter için sağlık kontrolüne girdi.
Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardığını ve salı günü sözleşme imzalayacağını TRT SPOR'a açıklamıştı.
27 yaşındaki milli futbolcu resmi sözleşme öncesi sağlık kontrolünden geçmek için bugün Milano'daki kliniğe gitti.
Sağlık kontrolünün ardından Hakan'ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2021
@trtspor muhabiri Dündar Keşaplı, milli oyuncunun transferiyle ilgili detayları aktardı. pic.twitter.com/e2dndqXCfZ
Etiketler: Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
La Liga yönetimi federasyondan 25 milyon euro tazminat istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz