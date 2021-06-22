Yapılan yazılı açıklamaya göre, Madrid İl Mahkemesi, İspanya Futbol Federasyonunn (RFEF) haksız rekabet oluşturmakla suçladığı ve pazartesi ile cuma günlerine getirilen maç yasağının kaldırılmasın karar verdi.

LaLiga, mahkemenin nihai kararının açıklanmasının ardından RFEF'ten yaklaşık 25 milyon euro tazminat talep edecek. LaLiga, 1. ve 2. liglerdeki maçların tarih ve saatini belirleme yetkisinin kendisinde olduğunu açıkladı.

İspanyol futbolunda son iki sezondur maçların oynanmasının sadece cumartesi ve pazar günleri ile sınırlı tutulması, RFEF ve LaLiga kurumlarını sık sık karşı karşıya getirdi.

Taraflar arasında şimdiye kadar yürütülen ekonomik müzakerelerde herhangi bir sonuç alınmazken, LaLiga, RFEF ile mevcut olan anlaşmadan daha fazla ödeme yapmayacağını belirtmişti. RFEF ise geçmişte ticaret mahkemesinin kararıyla maçların cuma ve pazartesi günlerinde oynanmasını engellemişti.