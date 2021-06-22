Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu'ndan olimpiyat kotası
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tuğçe, İzmir'de düzenlenen olimpik deneme yarışmasında, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
Tuğçe Şahutoğlu’ndan #Tokyo2020 Kotası!— TMOK | #TeamTürkiye
Milli sporcumuz Tuğçe Şahutoğlu, İzmir’de düzenlenen Olimpik deneme yarışmasında, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile Tokyo 2020 Olimpiyatları’na kota kazandı. @AtletizmTAF #TeamTürkiye pic.twitter.com/HnesvD8bZT
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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