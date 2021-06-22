Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tuğçe, İzmir'de düzenlenen olimpik deneme yarışmasında, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Tuğçe Şahutoğlu’ndan #Tokyo2020 Kotası!



Milli sporcumuz Tuğçe Şahutoğlu, İzmir’de düzenlenen Olimpik deneme yarışmasında, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile Tokyo 2020 Olimpiyatları’na kota kazandı. @AtletizmTAF #TeamTürkiye pic.twitter.com/HnesvD8bZT — TMOK | #TeamTürkiye