Yaklaşık 1 milyon 260 bin vakayla koronavirüs salgınında dünyada 1. sırada olan Amerika Birleşik Devletleri özellikle sağlık sektöründe zor günler geçiriyor.

Ülkenin önde gelen takımlarından Boston Red Sox da hemşirelerin moralini yüksek tutmak için anlamlı bir harekete imza attı.

Boston ekibinin stadı Fenway Park'taki çimler kulüp logosu şeklinde biçilerek, Birleşik Devletler'deki hemşirelerin ulusal günü kutlandı.

Normalde üst üste olan kulübün logosundaki çorapların sosyal mesafeye uygun olarak biçilmesi de dikkatlerden kaçmadı.