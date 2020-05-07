Almanya'da futbol coşkusu kaldığı yerden devam edecek. Bundesliga'nın 16 Mayıs'ta yeniden başlayacağı resmen açıklandı.

Borussia Mönchengladbach da seyircisiz maçlar için stadyumunu kartondan taraftar maketleriyle doldurmaya başladı.

[Fotoğraf: Borussia Mönchengladbach Kulübü]

Kartondan maketini yaptırmak isteyen taraftarların 19 euroluk bir ödeme yapması ve kulübe bir fotoğrafını göndermesi yetiyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ana kadar yaklaşık 12 bin sipariş alındığı ve bunların 4 bin 500'ünün tribünlere yerleştirildiği bildirildi.

[Fotoğraf: Borussia Mönchengladbach Kulübü]

"Dolu tribünler önünde olmak çok güzel bir his"

Borussia Mönchengladbach'ın yıldız ismi Marcus Thuram, taraftar maketlerini gerçeğinden ayırt etmekte zorlandığını söyledi.

"Stadyuma ilk geldiğimde, onların gerçek insanlar olmadıklarını anlamam üç, dört saniye sürdü. Maketler belki ses çıkarmıyorlar, ama yine de dolu tribünler önünde olmak çok güzel bir his."