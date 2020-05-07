Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde hakim olarak görev yapan Emin Özkurt, salgın nedeniyle çok sayıda uyuşmazlığın mahkemelere ve spor yargısına taşınacağını söyledi.

TRT SPOR'a konuşan Emin Özkurt yaşanan süreci, spor hukuku açısından "Daha önce kimsenin geçmediği bir yol" olarak tanımladı.

Özkurt, futbolcular, teknik adamlar, kulüpler, federasyonlar, sponsorlar ve yayıncı kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıkların yaklaşık iki yıl boyunca sancılı bir döneme neden olacağını öne sürdü.

Avukat Emin Özkurt "Görünen o ki yaşadıklarımız kendine ait yeni bir içtihat oluşturacak. Koronavirüs kaynaklı anlaşmazlıklar neticesinde 'Yeni bir Bosman kararı etkisi' spor dünyasında kendini gösterecektir." dedi.

Yaşam hakkının uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığını hatırlatan Emin Özkurt, "Tüm önlemlere rağmen, hayatının tehlikede olduğunu iddia ederek, müsabakaya çıkmak istemeyen sporcu ve teknik adamları görmek beni şaşırtmaz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle ilgili her uyuşmazlığı ayrı ayrı değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Özkurt, "Önceki anlaşmazlıklardaki gibi hareket eden kişi, kulüp ve kuruluşlar hata yapar" diye konuştu.

Türkiye'deki Futbola Dönüş Protokolü'nde önemli eksikler olduğunu ileri süren Emin Özkurt, mevcut şartlarda deplasman uygulamasını da doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

Avukat Emin Özkurt, kısa adı CAS olan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde, Euroleague Basketbol’da ve Katar Spor Tahkim Mahkemesi'nde görev yapan tek Türk hakimi olma unvanını taşıyor.