Sebastian Vettel’in, Ferrari kariyeri sona erebilir. Sözleşmesi 2020 sezonunda bitecek olan dünya şampiyonu Vettel, uzun süreli bir kontrat istiyor.

İtalyan ekibinin ise bir yıllık kontrat teklif etmesi görüşmeleri çıkmaza soktu. Ferrari, Alman sürücünün olası ayrılığına karşı McLaren ile iyi bir sezonu geride bırakan Carlos Sainz ile Daniel Ricciardo üzerinde duruyor.

"Kırmızı harika bir renk, ama Mercedes'in sundukları daha çekici" diyen Lewis Hamilton’ın, Mercedes’teki geleceği belirsizliğini koruyor. Eski Formula 1 takım sahibi Eddie Jordan'a göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Britanyalı sürücü, Mercedes ile yeni kontrat imzalamayacak.6 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Hamilton'ın Ferrari'ye geçme olasılığı hala gündemde.

Renault’ta da Daniel Ricciardo’nun geleceği merak konusu. Fransız ekibi ile 30 yaşındaki pilot arasındaki anlaşma, bu yıl sonunda bitiyor.

Renault, Red Bull’a döneceği iddia edilen Avustralyalı sürücü ile yola devam etse de, alternatif isimleri de gözden geçiriyor.

2021 yılı, Fernando Alonso için de önemli.

2 kez dünya şampiyonu olan pilot, 2018 sezonunda Formula 1’e veda etmesine karşın her fırsatta dönüş sinyali veriyor. Adı Ferrari ile anılan 38 yaşındaki sürücü, "Gelecek yıl için kararımı verdim ve yakın zamanda duyuracağım." dedi.