Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı aldık" dedi.

Beşiktaş, bu açıklama sonrasında takım halinde antrenmanlara başlamak için program belirlemeye çalışıyor. Planlanan tarih ise yabancı futbolcuların karantina süresinin biteceği 18 Mayıs.

3 haftadır bireysel çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, kademeli olarak futbolcu sayısını artıracak. Yapılan idmanlarda 5-6 futbolcu aynı anda çalışıyordu, ilk etapta bu sayı 9’arlı gruplara kadar çıkarılacak.

Ülkelerinden dönen yabancı futbolcular, 14 günlük karantina sürelerini tamamladıktan sonra Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanlara katılacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, takım olarak yapılacak idmanlarda ilk olarak fiziksel dayanıklılığı artırmak için kondisyon çalışmalarına ağırlık verecek.

Sonrasında ise taktik antrenmanlar hız kazanacak. Süper Lig'in kalan 8 haftasında genç futbolculara daha çok şans vermesi beklenen deneyimli çalıştırıcı, genç isimlerle de özel olarak ilgilenecek.