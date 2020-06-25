Kulüpten yapılan açıklamada, PSG ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bek ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtildi.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Thomas Meunier'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Belçika Milli Takımı'nda oynadığı karşılaşmalarda kalitesini kanıtladığını, 28 yaşındaki futbolcunun deneyimlerinden faydalanacaklarını aktardı.

Meunier ise Borussia Dortmund'un oynadığı futbola uygun bir takım olduğunu vurgulayarak, Signal Iduna Park'taki atmosferin kararında önemli bir etken olduğunu kaydetti.

Kariyerine ülkesinin Club Brugge takımında başlayan Meunier, 2016'da PSG'ye transfer oldu. Thomas Meunier, Fransa'da 3 lig, 2 de Fransa Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Meunier, milli takımda ise çıktığı 40 maçta 7 gole imza attı.