Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'nin 27 Haziran Cumartesi günü oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı.
Sarı-lacivertliler antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ağrı hisseden Tolga Ciğerci'nin yapılan kontrolleri sonrası sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği ifade edilirken tedavisine başlandığı belirtildi.
Etiketler: Tolga Ciğerci FenerbahçeSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 18:17
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