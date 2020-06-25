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Beşiktaş'ta çifte sakatlık
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımında forma giyen Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
"İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan futbol takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'te ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir. Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Etiketler: Beşiktaş Adem Ljajic Jeremain LensSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 18:13
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