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Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı görevini bırakıyor
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı görevini bırakacağını açıkladı.
Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, bu sezon çok zor günler yaşadıklarını söyledi.
Maçların sona ermesinin ardından yeni bir karar aldığını belirten Çarıkcı, "Bu hafta içinde olağanüstü genel kurul kararı alacağım ve aday olmayacağım." dedi.
Necip Çarıkcı, ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyerek detaylı açıklamalarda bulunacağını sözlerine ekledi.
Boluspor, bugün tamamlanan 2019-2020 sezonunda son haftaya kadar düşmeme mücadelesi vermiş, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 yenerek 33 puanla 15. sırada yer alıp ligde kalmıştı.
Etiketler: Boluspor Necip ÇarıkçıSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 20:35
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