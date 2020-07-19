Boluspor ligde kalmayı bildi
TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 mağlup eden Boluspor, sezonu 33 puanla 15. sırada tamamladı ve ligde kaldı.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 27, 88 ve 90. daikalarda Gökhan Sazdağı attı.
Bu sonuçla puanını 33'e yükselten Boluspor ligi 15. sırada bitirdi. Ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 12 puanda kaldı.
Stat: Eskişehir
Hakemler: Emre Malok, Muhammet Yumak, Cemil Tunç
Eskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan (Dk. 45 Emir Murtak), Sezgin Coşkun, Furkan Balaban (Dk 83 Yiğit Utku Gök), Erdal Akdarı, Tolga Yakut (Dk. 83 Doğukan Ünal), Berkay Tanır, Furgan Polat (Dk. 73 Bedirhan Akçay), Bedirhan Altunbaş, Buğra Çağlıyan (Dk. 73 Muhammet Yahya Akbulut), İbrahim Halil Öner
Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu (Dk. 90+3 Fatih Özkan), İsmail Konuk, Fethi Özer, Melih Okutan, Cumali Bişi (Dk. 90+3 Muhammed Şura Çetin), Bilal Kısa (Dk. 90+3 Kidric), Mustafa Durak (Dk. 83 Mutlu Güler), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Sazdağı (Dk. 90+3 Arif Morkaya)
Goller: Dk. 27, Dk. 88 ve Dk. 90+2 Gökhan Sazdağı (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 77 Mustafa Durak, Dk. 80 Cumali Bişi (Boluspor)