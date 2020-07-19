Ligde normal sezon yapılan Eskişehirspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor müsabakalarıyla sona erdi.

Son haftada ligde kalma yarışındaki Boluspor, düşmesi daha önce kesinleşen Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Bu sonucun ardından Osmanlıspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u sahasında 4-3 yenmesine rağmen küme düşen takım oldu.

Ligde dün oynanan karşılaşmaların ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor normal sezonu 2. sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirlemek için play-off oynama hakkı elde etti.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 34. hafta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Ekol Göz Menemenspor-Altınordu: 1-1

Giresunspor-Altay: 1-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 4-1

Hatayspor-Bursaspor: 3-1

Fatih Karagümrük-Adanaspor: 3-0

Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4

Adana Demirspor-İstanbulspor: 3-0

Eskişehirspor-Boluspor: 0-3

Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 4-3

Puan durumu

TFF 1. Lig'de tamamlanan sezonda oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. HATAYSPOR 34 19 9 6 48 28 20 66 2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 18 8 8 42 26 16 62 3. ADANA DEMİRSPOR 34 17 10 7 71 43 28 61 4. AKHİSARSPOR 34 16 9 9 46 39 7 57 5. FATİH KARAGÜMRÜK 34 15 11 8 53 39 14 56 6. BURSASPOR 34 17 8 9 49 41 8 56 7. ALTAY 34 14 12 8 48 37 11 54 8. KEÇİÖRENGÜCÜ 34 13 11 10 33 28 5 50 9. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 34 11 11 12 42 46 -4 44 10. GİRESUNSPOR 34 12 8 14 39 47 -8 44 11. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 34 12 8 14 48 51 -3 44 12. İSTANBULSPOR 34 9 13 12 45 43 2 40 13. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 34 9 11 14 36 48 -12 38 14. ALTINORDU 34 8 13 13 37 44 -7 37 15. BOLUSPOR 34 6 15 13 30 41 -11 33 16. OSMANLISPOR 34 8 9 17 41 56 -15 30 17. ADANASPOR 34 3 12 19 30 55 -25 21 18. ESKİŞEHİRSPOR 34 7 6 21 34 60 -26 12

Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.

Play-off programı

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off'larda yarı maçları, 22 ve 26 Temmuz'da oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki play-off finali ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Final karşılaşmasının yeri daha sonra ilan edilecek.

Saat 21.00'de başlayacak yarı final müsabakalarının programı şöyle:

22 Temmuz:

Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)

26 Temmuz:

Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)