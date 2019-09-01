Madrid'in Alcobendas ilçesindeki Amaya Valdemoro Spor Salonu'nda 22 Ağustos'ta başlayan şampiyona, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo finalinde Rus rakibi Elena Saleneva'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Çakıroğlu'na madalyasını ve şampiyonluk kemerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay verdi.

Final müsabakalarında 81 kiloda yarışan Elif Güneri de Belaruslu Victoriya Kebikava'yı yenerek, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ikinci Türk sporcu oldu.

Şampiyonada ayrıca yarı finalde elenen Busenaz Sürmeneli (69 kilo) ve Sema Çalışkan (60 kilo) bronz madalya aldı.

Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, Avrupa Şampiyonası'nda 8 sıklette mücadele ettiklerini belirterek, "Takım olarak çok iyiydik. Kaybeden sporcularımız da finalistlere yenildi. Hepsi de başa baş bir mücadele ortaya koydu" dedi.

Bu turnuvadaki hataları 1 ay sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'nda telafi edeceklerini söyleyen Süme, "Asıl hedefimiz olimpiyat oyunlarından madalyalar kazanmak. Bunun adımlarını şimdi atıyoruz. Sporcularımız bu yetenekte ve güçte" diye konuştu.

Altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu da, "Çok mutluyum. Bana destek veren, tebrik mesajları atan herkese teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir tempomuz var. Şubat ayında yapılacak olimpiyat elemeleri için buradaki turnuva çok önemliydi. Buradan umutla dönüyoruz. İnşallah şubattaki elemelerde de şampiyon olup, olimpiyatlara doğrudan gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan milli boksörleri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda Elif Güneri'yi kutluyorum. Şampiyonada bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Sema Çalışkan'ı da tebrik ediyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli boksörlerimize başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA