Lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, çıkışını sürdürmek istiyor.

Kadıköy'de 22 yıldır kazanamayan bordo-mavili ekip ise şansızlığını kırmayı amaçlıyor.

Ülker Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, tarihlerinde 124'üncü kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 123 maçta sarı lacivertliler 48, bordo mavililer 38 galibiyet elde etti. 37 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rakibiyle oynadığı son 5 mücadeleyi kazanamayan Fenerbahçe, evinde 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Kadıköy'deki son galibiyetini 1997 yılında alan Trabzonspor, bu şansızlığını kırmanın peşinde.

22 maçtır deplasmanda sarı-lacivertlileri yenemeyen Karadeniz ekibi, bu müsabakaların 12'sinde mağlup oldu, 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: TRT SPOR