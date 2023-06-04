Bodrumspor 90+8'de finale kaldı

Bodrumspor ile Eyüpsspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.

Tarihinde ilk kez bu sezon 1. Lig'de mücadele eden ve play-offa kalan yeşil-beyazlılar Bodrum İlçe Stadı'nda Eyüpspor karşısında uzatma anlarında 90+2. dakikada Üzeyir'in müthiş golüyle 1-0 öne geçti.

Ege ekibi, 90+8. dakikada bu kez Süleyman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Bodrumspor finale çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Maçın ardından Bodrum İlçe Stadı adeta karnaval alanına döndü. Futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar büyük mutluluk yaşadı.

Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan eski ünlü futbolcu Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve futbolcuları ise finali son anlarda kaçırarak büyük üzüntü yaşadı.

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig finalinde normal sezonu üçüncü tamamlayıp direkt finale çıkan Pendikspor'un rakibi oldu.

Karşılaşma tek maç üzerinden tarafsız sahada oynanacak. Kazanan takım adını ilk kez Süper Lig'e yazdıracak.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

32. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Kenan Özer'in ceza sahası dışından frikik vuruşunda top az farkla auta çıktı.

63. dakikada ev sahibi atağında ceza sahası içinde Gökdeniz'in vuruşunda top kalecide kaldı.

82. dakikada Gökdeniz'in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

GOL - 90+2. dakikada Bodrumspor golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazında kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden Üzeyir'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

GOL - 90+8. dakikada yeşil-beyazlılar farkı ikiye çıkardı. Sağdan Kenan'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Süleyman'ın kafa vuruşunda top filelere gidince finale çıkan taraf Bodrumspor oldu. 2-0.

[Fotoğraf: DHA]

İki takımın sezon performansı

Ev sahibi Bodrumspor ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı. Bodrumspor, play-off ilk turunda karşıya karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 6. sırada tamamlayan Eyüpspor, play-off turuna yükselmeyi başardı. Eyüpspor, play-off ilk turunda karşılaştığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Bodrumspor'un sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısındaki maçta ise Eyüpspor 1-0'lık skorla kazanan taraf olmuştu.

Stat: Bodrum İlçe Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel.

Bodrumspor: Diogo, Erkan Değişmez (Dk. 68 Hakan Özmert), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 82 Orgill), Kenan Özer, Eren Albayrak (Dk. 68 Burak Öksüz), Üzeyir Ergün, Musah Muhammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 60 Aminu).

Eyüpspor: Harun Tekin, Uğur Demirok, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Murat Uçar, Melih Kabasakal, İbrahim Akdağ (Dk. 57 Bekir Yılmaz), Sinan Kurt (Dk. 85 Taşkın İlter), Dibba (Dk. 72 Cenk Ahmet Alkılıç), Babel (Dk. 72 Valle), Mustafa Pektemek (Dk. 57 Umut Bulut).

Sarı kartlar: Dk. 34 Dibba, Dk. 45+5 Alparslan Öztürk, Dk. 64 Umut Bulut, Dk. 90+6 Uğur Demirok (Eyüpspor), Dk. 90+11 Sousa (Bodrumspor)

Goller: Dk. 90+2 Üzeyir Ergün, Dk. 90+8 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)

İsmet Taşdemir: Çok şükür turu atladık

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, tur atlayan taraf oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Taşdemir, oyuncuların sezon boyunca yaptıkları performansın bir fazlasını ortaya koyduğunu ifade etti.

"Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar çok istediler. Ara ara gerildik ama sonunda 90 ve sonrasında gelen gollerle çok şükür turu atladık. Çok zorlu bir periyottan geliyoruz. Çok güzel bir aile olduk. Ara sıra kötü günler de geçirdik ama bu kötü günlerin sonunda ayakta kalmasını bildik ve bugün finaldeyiz."

Kerem Yavaş: Rakibimizin dinamik oyuncularına cevap vermemiz zor oldu

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise Bodrumspor'u iyi analiz ettiklerini ama istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

Yavaş oyunun çok uzun bir bölümünde rakiplerine pozisyon şansı vermediklerini sadece duran toplarda pozisyon verdiklerini belirtti.

"Kontraatağa çıkamadık, topa sahip olamadık. Oyuncu grubumuzun yaş ortalaması yüksek. Rakibimiz dinamik oyunculardan oluşunca cevap vermemiz zor oldu. Üzgünüz, yine de tur atlayabilirdik. Bodrumspor'u tebrik ederim."