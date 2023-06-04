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Spor
AA 04.06.2023 15:20

Eczacıbaşı'nda Naz Aydemir Akyol yuvaya döndü

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna dahil etti.

Eczacıbaşı'nda Naz Aydemir Akyol yuvaya döndü

Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk elde eden 32 yaşındaki pasör, 14 yıl sonra altyapısından yetiştiği Eczacıbaşı'na döndü.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başladığımız yerdeyiz. Yeniden buradayız ve sevenler yeniden kavuşur. Voleybola turuncu-beyazlı renkler altında başlayan, kariyerinde eşsiz başarılar yakalamış Naz Aydemir Akyol, yeni bir hikaye yazmak için evine geri dönüyor. Evine bir kez daha hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

Transfere ilişkin görüşlerini paylaşan Naz Aydemir Akyol ise "Voleybola 9 yaşında başladığım yere tekrar dönüyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Turuncu-beyazlı renkleri giyeceğim için çok mutluyum. Umarım uzun zamandır kazanmadığımız başarılara bu sezonda hep birlikte ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Naz Aydemir Akyol, 2005-2009 yıllarında forma giydiği Eczacıbaşı'nda 3 lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Naz, son olarak Türk Hava Yolları'nda görev yapmıştı.

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