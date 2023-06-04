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Spor
TRT SPOR 04.06.2023 15:10

Küme düşme hattında düğüm son hafta çözülecek

Spor Toto Süper Lig'den düşecek ikinci takım 7 Haziran Çarşamba günü belli olacak. İstanbulspor veya Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor'un ardından lige veda edecek.

Küme düşme hattında düğüm son hafta çözülecek
[Fotograf: İHA]

Spor Toto Süper Lig'den düşecek ikinci takım son haftada netleşecek. HangiKredi Ümraniyespor, ilk sezonunda küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

38 puanla 15. sırada olan İstanbulspor ve 37 puanlı Bitexen Giresunspor, son haftada ligde tutunma mücadelesi verecek.

İstanbulspor'a galibiyet yetecek

İstanbulspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u mağlup ederse diğer maçın skoruna bakmadan ligde kalacak.

Sarı siyahlılar berabere kalır ya da kaybederse Bitexen Giresunspor da Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederse Karadeniz temsilcisi yoluna Süper Lig'de devam edecek.

Giresunspor'a kazanamak yetmeyecek

İstanbulspor son maçını kaybederse Bitexen Giresunspor'da Antalyaspor ile berabere kalırsa iki takım 38 puanda buluşacak.

İkili averajda eşitlik olduğu için genel averaja bakılacak. Son maçlar öncesinde iki takımın averajı da eksi 20.

Bu durumda İstanbulspor, son maçta mağlup olursa genel averajda geriye düşeceği için küme düşecek.

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