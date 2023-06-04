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Spor
AA 04.06.2023 15:00

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Batu başpehlivan oldu

Kırklareli'nde düzenlenen 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleris sona erdi. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Batu başpehlivan oldu.

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Batu başpehlivan oldu
[Fotograf: AA]

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi tarafından bu yıl 98. düzenlenen organizasyon 13 boyda 213 pehlivanın katılımıyla ilçe stadyumunda gerçekleştirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

26 pehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Mehmet Yeşil Yeşil ile Mustafa Batu finalde karşılaştı.

Puanlama bölümünde Mustafa Batu rakibi karşısında galip gelerek başpehlivan oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, güreşlerin başlamasından önce yaptığı konuşmada, bir asra yakındır düzenlenen güreşlere katılan sporculara teşekkür etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çölgeçen, Büyükmandıra beldesinin pehlivanlar diyarı olduğunu, kültürel miras ata sporu yağlı pehlivan güreşlerinin gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını ifade etti.

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