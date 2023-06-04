Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Batu başpehlivan oldu

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi tarafından bu yıl 98. düzenlenen organizasyon 13 boyda 213 pehlivanın katılımıyla ilçe stadyumunda gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

26 pehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Mehmet Yeşil Yeşil ile Mustafa Batu finalde karşılaştı.

Puanlama bölümünde Mustafa Batu rakibi karşısında galip gelerek başpehlivan oldu.

[Fotoğraf: AA]

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, güreşlerin başlamasından önce yaptığı konuşmada, bir asra yakındır düzenlenen güreşlere katılan sporculara teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Çölgeçen, Büyükmandıra beldesinin pehlivanlar diyarı olduğunu, kültürel miras ata sporu yağlı pehlivan güreşlerinin gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını ifade etti.