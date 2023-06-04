Galatasaray yeni iç saha formasını tanıttı

Kulüpten "ZaferKükreyişi" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.
Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan "parçalı forma"nın kulüp mağazalarından satışa sunulduğu, dış saha formasının ise 12 Haziran'da satışa çıkacağı belirtildi.
Şampiyon Galatasaray Avrupa yolunda!— GSStore (@GSStore) June 4, 2023
Galatasaray 2023/24 İç Saha Forması satışta.#ZaferKükreyişi
Satın almak için bit.ly2324icsahaformasi pic.twitter.com/6nN2UBpS8o