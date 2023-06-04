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Spor
AA 04.06.2023 14:50

Galatasaray yeni iç saha formasını tanıttı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcuların yeni sezonda giyeceği iç saha formasını sosyal medya hesabından tanıttı.

Galatasaray yeni iç saha formasını tanıttı

Kulüpten "ZaferKükreyişi" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan "parçalı forma"nın kulüp mağazalarından satışa sunulduğu, dış saha formasının ise 12 Haziran'da satışa çıkacağı belirtildi.


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