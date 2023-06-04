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Spor
AA 04.06.2023 14:35

Genç sporcu Nil Hayat Özüpek gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Genç sporcu Nil Hayat Özüpek, küçük yaşlarda başladığı cimnastik, yüzme ve teniste elde ettiği başarıların ardından başladığı wushuda kazandığı 2 Avrupa şampiyonluğunun ardından gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Genç sporcu Nil Hayat Özüpek gözünü dünya şampiyonluğuna dikti
[Fotograf: AA]

Sakarya'da yaşayan Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Özüpek, küçük yaşlarda anne ve babasının yönlendirmesiyle başladığı yüzme ve tenis branşlarıyla sporla tanıştı.

Okuduğu kitapta gördüğü balerinden etkilenen Özüpek, cimnastiğe de başlayarak yıllarca üç spor dalıyla ilgilendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çeşitli turnuvalarda il birincilikleri ve madalyalar kazanan sporcu, uluslararası başarı isteğiyle wushuya yöneldi. Kısa sürede wushuda Türkiye şampiyonalarında birincilik elde eden Özüpek, 2 kez Avrupa şampiyonu oldu.

Çin'de 28 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Üniversite Oyunları'nda (Universiade) Türkiye'yi temsil edecek Özüpek, altın madalya için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Wushuda daha fazla destek alıp ilerleyebildim"

Nil Hayat Özüpek, sporun tüm hayatını etkilediğini söyledi. Özüpek, küçük yaşlarda başladığı cimnastik, yüzme ve tenis branşlarında 200'e yakın madalya kazandığını kaydetti.

Özüpek, okuduğu kitaptan etkilenerek annesine balerin olmak istediğini söylediğini anlattı. Özüpek, tenis, yüzme ve cimnastikle ilgilendikten sonra wushuyla tanıştığını belirtti.

"Annem bunun üzerine cimnastik branşına yönlendirdi. Cimnastikte istediğim noktaya gidemedim, karşıma wushu çıktı. Bu branşta daha fazla destek alıp ilerleyebildim. 8 yıldır wushuda Türkiye şampiyonlukları, Balkan şampiyonlukları, iki Avrupa şampiyonluğu ve iki Avrupa ikinciliği yaşadım. En son Samsun'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Wushu Dünya Kupası'nda dünya dördüncülüğü elde ettim."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Özüpek, Çin'de düzenlenecek Dünya Üniversite Oyunları'nda Türkiye'yi ve Kocaeli Üniversitesi'ni temsil edeceğini dile getirdi.

"Hocalarımızla günde 2 veya 3 kez antrenman yapıyoruz. Sıkı bir şekilde çalışıyorum. Dünya Üniversite Oyunları'nda birinci olup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

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