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Spor
AA 04.06.2023 14:20

Masa tenisinde hedef olimpiyatlar

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, 2024 Paris Olimpiyatları'na sporcu gönderme arzusunda olduklarını söyledi.

Masa tenisinde hedef olimpiyatlar
[Fotograf: AA]

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, katıldığı Adana 10. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası'nda, Türkiye'de hem ulusal hem uluslararası anlamda en fazla organizasyon yapan federasyonlardan biri olduklarını söyledi.

Federasyonlarının 81 ilde 150 bin civarında sporcusunun bulunduğunu aktaran Çimen, 30-35 bin sporcunun aktif olarak hem ulusal hem de uluslararası turnuvalara katıldığını belirtti.

"Sporcuları olimpiyatlara hazırlamaya çalışıyoruz"

Çimen, yıldızlarda, gençlerde Avrupa'da kürsü gören ve ülkeye madalya kazandıran bir federasyon olduklarını anlattı.

"İnşallah olimpiyatlara bir sporcuyla gitme çabası içerisindeyiz. Geçen olimpiyatlara katılamadık. Ondan önceki olimpiyatlara katılmıştık. Devşirme sporcularımız vardı, onlarla katılmıştık. Şimdi yerli sporcularla olimpiyata katılma arzusundayız. Bu çocukları yetiştirmek için Avrupa'nın ve dünyanın yapmış olduğu organizasyonlara katılıyoruz. Ayrıca uluslararası kamplar yapıyor, çocukları yurt dışına eğitim kamplarına gönderiyoruz."

Çimen, spor organizasyonlarına katılmanın, olimpiyatlar için çok önemli olduğunu, buralardan alınacak puanlarla olimpiyatlara katılma hakkı kazanıldığını hatırlattı. Federasyonun hedeflerini anlatan Çimen, "Masa tenisini ülke geneline yaymak. En büyük amaçlarımızdan bir tanesi." diye konuştu.

Paralimpik masa tenisi

Çimen, paralimpik masa tenisi sporcularının da federasyonlarına bağlandığını anımsattı. Çimen, burada çok başarılı sporcuları olduğunu dile getirdi.

"Olimpiyat şampiyonlarımız var Abdullah Öztürk gibi. Dünya şampiyonlarımız var Nesim Turan gibi. Avrupa şampiyonlarımız var. Dolayısıyla buraya da hizmet ediyoruz. Bu çocuklarımızı tekrar olimpiyatlarda kürsüde görmek istiyoruz."

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