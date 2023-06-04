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Spor
AA 04.06.2023 14:10

Leipzig ikinci kez Almanya Kupası'nı kazandı

Almanya Kupası finalinde Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenen Leipzig, şampiyon oldu.

Leipzig ikinci kez Almanya Kupası'nı kazandı

Berlin Olimpiyat Stadı'nda Leipzig ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan ve 74 bin 322 seyircinin izlediği Almanya Kupası final karşılaşmasının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Leipzig 71. dakikada Christopher Nkunku ve 85. dakikada Dominik Szoboszlai ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Böylelikle üst üste ikinci kez Almanya Kupası'nı kazanan Leipzig toplamda da kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

Leipzig'in Almanya Kupası'nı kazanmasıyla Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2022-2023 sezonunu 7. sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ligde sezonu 6. sırada tamamlayan Bayer Leverkusen ise gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.

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