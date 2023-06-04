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Spor
AA 04.06.2023 14:00

TFF ve TBF'den yeni kabine üyelerine tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerine başarı diledi.

TFF ve TBF'den yeni kabine üyelerine tebrik
[Fotograf: AA]

TFF'nin internet sitesinde "Tüm bakanlarımızı tebrik ederiz" başlığıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabine üyelerini tebrik eder, tüm bakanlarımıza görevlerinde muvaffakiyetler dileriz. Önceki dönem kabinede yer almış tüm Bakanlarımıza da ülkemize vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Yeni dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını, ülkemizin her alanda daha da ileri seviyelere ulaşmasını ümit ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Gençlik ve Spor Bakanımız olarak görev yapacak olan Sayın Osman Aşkın Bak'ı kutlar, görev süresi boyunca başarılar dileriz. Ayrıca geride kalan 5 sene boyunca kendisine verilen Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstün bir başarıyla yerine getiren Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türk sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni görev döneminin ülkemiz için hayırlı olmasını diler, yeni kabinede görev alan bakanlarımıza başarılar dileriz. TBF olarak yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a tebriklerimizi iletir, görev süresince başarılar dileriz. Görev süresini tamamlayan Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Türk sporuna katkıları için teşekkürlerimizi sunarız."


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